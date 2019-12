Kunstenaar Wim Adriaenssens maakt nu ook bronzen beelden

Kunstenaar Wim Adriaenssens uit de Beekstraat in Vollezele gooide de deuren van zijn atelier open om zijn kunstwerken te tonen aan het grote publiek. Wim is al vele jaren een vaste waarde in de wereld van de kunstenaars. Sinds kort maakt hij niet alleen schilderijen, maar is nu ook aan de slag met het maken van bronzen beelden. “Ik vond het een uitdaging om naast schilderijen ook beelden te gaan maken. Ondertussen worden mijn kunstwerken tentoongesteld in Antwerpen, maar ook in Barcelona en zelfs in Washington D.C. de hoofdstad van de Verenigde Staten. Om de mensen uit het Pajottenland ook de kans te geven om mijn werken te leren kennen en dan zeker mijn bronzen beelden, zette ik de deuren van mijn atelier open”, zegt de kunstenaar. Wie niet kon gaan geen nood, een deel van zijn werken staan op 6 en 7 december op de kerstbeurs in het tuincentrum Gay-Segers in Galmaarden.