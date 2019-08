Kristof Goovaerts mag naar de cinema omdat hij al 50 keer bloed kwam doneren Marc Colpaert

23 augustus 2019

12u30 4

Kristof Goovaerts(41) uit Galmaarden kreeg van de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden een gratis ticket voor de cinema, als trouwe bloedgever. Kristof is al enkele jaren een trouwe bloedgever en zopas kwam hij voor de 50 ste keer bloed geven in het Baljuwhuis van Galmaarden. “Ik ben daar louter toevallig mee gestart, toen een vriend van mij vroeg of dit niet iets voor mij was. Enkele jaren later had mijn zoontje plots ook bloed nodig en dan weet je pas hoe belangrijk het is om bloed te geven”, vertelde Kristof. Van voorzitter Christian Demeulder kreeg hij trouwens nog een gratis ticket voor de cinema, een drankje en een lekker hoeve-ijsje aangeboden. In totaal kwamen 94 personen naar de bloedafname, wat gezien de vakantieperiode een goed resultaat is.