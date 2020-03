Krasse meester André nog steeds actief als gids in het museum, maar nu even niet Na de coronacrisis wil hij terug aan de slag Marc Colpaert

31 maart 2020

André Vanderplasschen(85) uit Vollezele beter gekend als ‘meester André’ is dertig jaar na zijn pensionering nog steeds aan de slag, dit als gids in het museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele. Zo lang zijn gezondheid het toelaat is hij zeker niet van plan om te stoppen, of zullen we zeggen: éénmaal onderwijzer, altijd onderwijzer. Al moet hij momenteel wel nog even geduld hebben, want door de coronacrisis is het museum voorlopig dicht.

André Vanderplasschen begon als jonge onderwijzer van 19 jaar in het jaar 1953 les te geven in de lagere gemeenteschool van Vollezele. “Ik mocht dadelijk van start gaan in de eerste graad(het eerste en tweede leerjaar samen,red.) bij de jongens. Toen in die tijd was er nog lang geen sprake van gemengd onderwijs zoals nu overal het geval is. De jaren die er op volgden deed ik ervaring op in de tweede graad en nadien ook in de derde graad”, vertelde André. In het jaar 1960 werd hij al hoofdonderwijzer in de gemeenteschool van Vollezele en bleef hij vooral actief in de derde graad. Twintig jaar later stopte hij met lesgeven en werd algemeen directeur van de vier gemeentelijke scholen van Galmaarden, een functie die hij zou uitoefenen tot tot aan zijn pensioen in 1989. Enkele jaren later vroeg Philippe van Dixhoorn of hij geen zin had om als gids mee te draaien in het eerste en nog steeds enige museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele. “Ik moest daar niet lang over twijfelen en heb een tijdje later gezegd dat het goed was. Vandaag zijn we twintig jaar later en ik ga nog niet stoppen als gids in het museum in Vollezele. Mensen uit heel Vlaanderen iets bijbrengen en dan zeker van onze plaatselijke geschiedenis is altijd leuk”, lacht meester André. En hij is niet van plan om te stoppen, toch niet zolang zijn gezondheid dit toelaat. Normaal moest André vanaf maart terug als gids aan het werk zijn in het museum, maar spijtig genoeg zorgde het coronavirus ook in het museum voor een gesloten deur. Meester André hoopt om na de crisis toch nog als gids actief te blijven in het museum, waar hij in geuren en kleuren en dit op zijn eigen manier, aan iedereen kan vertellen van die mooie glorietijd van het Belgisch trekpaard. Vooral dan voor de gemeente Vollezele, die niet voor niets de bakermat van de trekpaarden was in de beginjaren van 1900.

