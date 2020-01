Koop eens brood van lokaal gemalen graan in de Flietermolen Omzet van 32 ton naar bijna 100 ton op 1 jaar Marc Colpaert

15u09 0 Galmaarden Op zaterdag 1 februari zal men in de Flietermolen in Tollembeek brood kunnen kopen dat gebakken is met lokaal graan gemalen in de Flietermolen.

Sinds enkele jaren wordt er heel wat rogge, spelt, gerst en tarwe gemalen in de Flietermolen in de woonwijk Flieterkouter in Tollembeek. Het was Julian Still die als eigenaar de stuwende kracht was om de Flietermolen opnieuw de uitstraling van vanouds terug te geven. In 2016 richtte hij samen met vrienden, buurtbewoners, bioboeren, biomolenaars en biobakkers de Flietermolencoöperatie op. Samen kiezen ze voor biologische landbouw.

“Pas half 2017 zijn we beginnen malen in de Flietermolen, in 2018 hadden wij al een omzet van 32 ton en in 2019 net geen 100 ton”, vertelt een tevreden Julian. Op zaterdag 1 februari gaan ze in samenwerking met het bakkersatelier ‘t Bruut uit Herne brood verkopen in de molen. “Die dag kunnen de buren uit de woonwijk Flieterkouter - maar ook van daarbuiten - brood kopen dat lokaal werd gebakken in Herne, waarvan het graan of spelt werd gemalen in deze meer dan 200 jaar oude Flietermolen”, aldus Julian.

Iedereen kan vrijblijvend een kijkje komen nemen op zaterdag 1 februari tussen 17 en 19 uur. “Het is de eerste keer dat we hier op grote schaal gaan brood verkopen en hopelijk vinden de mensen dit een geslaagd initiatief, zodat we dit misschien wel kunnen herhalen in de toekomst”, besluit molenaar Julian.