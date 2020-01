Kleine week hinder door vernieuwen van betonnen fietspad in Repingestraat

19 januari 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het fietspad langs de Repingestraat (N272) op het grondgebied van Vollezele vernieuwen. Dit over een lengte van 300 meter vanaf het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N255) tot voorbij vzw De Okkernoot aan de Repingestraat 12. Het bestaande fietspad in betonstraatstenen wordt uitgebroken en vervangen door duurzaam en onderhoudsvriendelijk beton. De aannemer werkt vanaf maandagochtend 20 januari tot en met vrijdagnamiddag 24 januari tussen 7 uur en 17 uur. In de rijrichting van Moerbeke geldt een omleiding langs de Ninoofsesteenweg. In de rijrichting van Pepingen kan doorgaand en zwaar verkeer (+3,5t) de werfzone wel door. De aannemer stuurde een brief naar de omwonenden met de vraag om tijdens de werken het nieuwe betonnen fietspad op geen enkele manier te betreden.