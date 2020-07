Kleine bulldozer vat vuur langs boerderij Amber Gys

11 juli 2020

18u58 2 Galmaarden De brandweer moest zaterdagavond uitrukken voor een brand in een kleine bulldozer in Galmaarden. De vlammen reikten enkele meters hoog maar niemand raakte gewond.

Langs de Munkbaan in Tollembeek vatte afgelopen zaterdagavond een kleine bulldozer vuur. Enkele aandachtige passanten merkten rookvorming op in de weide achter een boerderij en belden meteen de brandweer. Wanneer de brandweer aankwam op de weide merkten ze op dat een kleine bulldozer vuur had gevat. De vlammen kwamen vermoedelijk uit de motor en sloegen enkele meters hoog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle voordat het de achterliggende bomen kon bereiken. Hoe de bulldozer vuur heeft kunnen vatten is niet duidelijk, hij stond namelijk al een week stil. De bulldozer is momenteel alvast niet meer te gebruiken. Bij het voorval raakte niemand gewond.