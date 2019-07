Kinderen laten zich gaan in het sportcentrum

Marc Colpaert

16 juli 2019

Bij het begin van de grote vakantie kwamen een zestigtal kinderen naar het sportkamp in het sportcentrum van Tollembeek, een organisatie van de sportdienst van de gemeente Galmaarden. Deze sportweek in Tollembeek was voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Zij werden goed begeleid door vijf monitoren. Het was een omni-sportkamp met op het programma onder meer: hockey, baseball, voetbal, dans, (boeren)golf en zelfs mountainbike. De organisatie was in handen van de gemeentelijke sportdienst. “Alles verliep uitstekend en de kinderen genoten van dit sportkamp”, zei Bart De Luyck, de Galmaardse Sportfunctionaris.