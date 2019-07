Kinderen kwamen sporten in het sportcentrum

16 juli 2019

Bij het begin van de grote vakantie kwamen een 60-tal kinderen naar het sportkamp in het sportcentrum van Tollembeek, een organisatie van de sportdienst van de gemeente Galmaarden. Deze sportweek in Tollembeek was voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Zij werden goed begeleid door 5 monitoren. Het was een omni-sportkamp met op het programma onder meer: hockey, baseball, voetbal, dans, (boeren)golf en zelfs mountainbike. De organisatie was in handen van de gemeentelijke sportdienst. “Alles verliep uitstekend en de kinderen genoten van dit sportkamp”, zei Bart De Luyck, de Galmaardse Sportfunctionaris.