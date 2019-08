Kinderen genieten in de tuin van het Baljuwhuis

Marc Colpaert

07 augustus 2019

11u27 6

Heel wat kinderen komen elke dag genieten van de speelpleinwerking en bij goed weer gaat dit door in de mooie tuin van het Baljuwhuis in Galmaarden. Elke dag staan de monitoren van Speelplein Kornelius Krokodil paraat om de kinderen een mooie tijd te bezorgen. Gemiddeld komen er zo een veertigtal kinderen elke dag naar de speelpleinwerking in het Baljuwhuis. “De kinderen worden in groepjes verdeeld per leeftijd en als de zon schijnt worden er heel wat spelletjes en dan vooral waterspelletjes in de tuin georganiseerd”, zeggen de monitoren Jeroen en Ruben. Als het toch eens wat minder goed weer is zijn er in het Baljuwhuis zelf heel wat lokalen die ze mogen gebruiken.