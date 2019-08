Karin mag als enige uit ons land naar het internationaal poëziefestival in Struga Marc Colpaert

20 augustus 2019

Karin Dée uit Mechelen mag als enige uit ons land enkele van haar gedichten gaan voorlezen tijdens het internationaal Poëziefestival in Struga in Noord-Macedonië. Voor ze vertrok kwam ze nog enkele gedichten voorlezen in Villa Hellebosch in Vollezele.

Tijdens de 58ste editie van het vermaarde Internationale Poëziefestival in Struga (Republiek Noord-Macedonië), dat doorgaat van 21 tot en met 28 augustus, is Karin als enige Belgische dichter uitgenodigd om daar haar gedichten voor te lezen. “In de loop der jaren hebben op dat Festival de grootste tenoren uit de internationale poëziescene hun opwachting gemaakt, vandaar dat ik het uiteraard een ongelooflijke eer vind dat de Raad van Bestuur mij heeft uitgenodigd. Het bestuur meent dat mijn aanwezigheid, ik citeer, ‘will contribute to the success of this International Festival’. Dat poëziefestival behoort tot de oudste en meest befaamde poëziefestivals ter wereld”, verduidelijkt Karin. Ondertussen heeft ze het vliegtuig al genomen richting Macedonië. Ze vindt het een enorme eer om als Mechelaarster, ons land te mogen vertegenwoordigen in Macedonië. Ze zal er haar gedichten brengen in het Nederlands en het Engels. Nog juist voor haar vertrek kwam ze enkele van haar gedichten voorlezen in Villa Hellebosch in Vollezele.

Een gedicht van Karin

Stilte klinkt als vreemdgaan

Hoe al eeuwen zee en engelen elkaar

begluren, omarmen, kielhalen.

Met plezier speelt ze ook onder één hoedje

met wolken, kneedt hen tot bochels,

kleurt hen tot prentbriefkaarten.

Soms golft ze gevleugelde wolken aan tot dansen,

tot een ballade van dons,

tot lichtgevend botsen. Soms bulderen

zee en donder als gewonde reuzen

tegen elkaar op.

Zee en engelen zijn al eeuwen elkaars bed.

Stilte klinkt in hun oren als uitdagend vreemdgaan.