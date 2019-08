Kaatsclub Op en Over Galmaarden viert 70-jarig bestaan met een boek Marc Colpaert

19 augustus 2019

De kaatsclub Op en Over Galmaarden heeft een boek uitgebracht omdat hun club 70 jaar bestaat. In de kantine op het sportplein van Galmaarden werd hun eerste boek voorgesteld aan het publiek. Het werd een boek met heel wat informatie over hun club, aangevuld met tal van foto’s. In het boek wordt tevens aandacht besteed aan andere lokale kaatsclubs uit het Pajottenland. Adolf Reygaerts, de eerste voorzitter en Jules Felix stonden samen aan de wieg van de kaatsclub Op en Over Galmaarden, vandaag is Philip Felix hun voorzitter. “Aangezien onze club 70 jaar bestaat vonden we dit een mooie gelegenheid om een boek uit te geven. Waar heel wat informatie instaat over onze club, maar ook over tal van andere caféploegen uit onze streek”, vertelde secretaris Karel Verheyden. Een boek kost slechts 15 euro en kan besteld worden via hun website : www.openovergalmaarden.com.