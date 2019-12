Julian van de Flietermolen gaat malen in de Heetveldemolen Marc Colpaert

12 december 2019

13u27 3 Galmaarden De molenaars van de Fietermolen in Tollembeek gaan begin januari hun tarwe malen in de Heetveldemolen, wegens ingrijpende herstellingswerken aan het materiaal in de Flietermolen. Hierdoor blijft de capaciteit van de Flietermolen zo goed als gelijk. Na de herstelling zal het mogelijk zijn dat er nog meer tarwe, gerst en rogge zal gemalen worden in de Flietermolen en gaan ze verder gebruik maken van de Heetveldemolen.

Vandaag wordt er al heel wat biotarwe, -rogge, -spelt en -gerst uit eigen streek gemalen in de Flietermolen in de Flieterkouter in Tollembeek. Op sommige maanden is dat tot tien ton tarwe per maand. Maar begin volgend jaar moet de bestaande Midget-maalmachine in de Flietermolen een grondige onderhoudsbeurt krijgen. “De Midget is een Britse cilindermaalmachine en staat al vele jaren in de Flietermolen, het was nu de hoogste tijd om deze grondig te kuisen en te herstellen. Maar omdat wij heel wat afnemers hebben zoals bakkers, biowinkels, landbouwers en particulieren, was het stilleggen van de Midget van de Flietermolen zeker geen optie”, vertelde eigenaar Julian Still.

Aangezien hij heel goed bevriend is met Hubert De Weerdt, molenaar van de Heetveldemolen even verderop in Tollembeek, werd overeengekomen om gedurende de onderhoudsbeurt met de Midget van de Heetveldemolen verder te werken, maar daar stopt het niet. “Wanneer de Flietermolen zijn onderhoudsbeurt heeft gehad is het de bedoeling om de Midget van de Heetveldemolen verder te blijven gebruiken en zo onze capaciteit voor het malen van tarwe, gerst, spelt en rogge te vergroten. Het zal trouwens een molenaar van de Flietermolen zijn die zal gaan malen in de Heetveldemolen”, aldus Lien Vangelder.

Wie dat wenst kan steeds biomeel of biobloem komen kopen in de Flietermolen, voor meer informatie ga naar: www.flietermolen.be.