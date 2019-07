Julian en Dirk mogen zich meester-molenaars van de Flietermolen noemen Michiel Elinckx

01 juli 2019

17u03 0 Galmaarden Julian Still (62) en Dirk Neuckermans (59), twee molenaars van de Flietermolen in Tollembeek, zijn vanaf nu officieel meester-molenaar. Een nieuwe mijlpaal voor Flietermolen, waar bloem-productie hand in hand gaan met kwaliteit.

“Afstuderen als meester-molenaar geeft heel veel voldoening”, zegt kersvers meester-molenaar Dirk Neuckermans, die in het dagelijks leven leerkracht aan het Don Bosco Technisch Instituut in Halle is. “In de graanmolen zetten wij grondstoffen om tot basis-ingrediënten. Een mooi, maar wat verloren gegaan werk waar heel wat vakmanschap en expertise bij komt kijken. In Flietermolen begint alles met een duidelijke visie, gezond verstand en gewoon doen. En gespekt met warmte en flinke dosis humor.” In de Flietermolen wordt tot 10 ton afgewerkte bloem per week gemaald.