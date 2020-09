Jongeren vandaliseren splinternieuwe speeltuin Flieterkouter Amber Gys

08 september 2020

16u07 1 Galmaarden In de wijk Flieterkouter in Galmaarden, vlak bij de Flietermolen werden enkele weken geleden nieuwe speeltuigen geplaatst. Eerder kwam ook al de Baljuwtuin aan bod voor een nieuwe speeltuin. Enkele dagen na de plaatsing werden de nieuwe speeltuigen meteen gevandaliseerd door enkele jongeren.

Enige tijd geleden werd aan het gemeentebestuur de vraag gericht voor het creëren van meer speelruimte met bijhorende speeltoestellen, en dat vooral in de wijk Flieterkouter. Bewoners zien een verschuiving van generaties in deze wijk waardoor er nood kwam aan speelruimte voor de kleine kinderen. Om na te gaan wat de precieze noden waren, werd er net voor de lockdown een participatiemoment georganiseerd. Er werd zowel naar toestellen als naar spelmogelijkheden, naar veiligheid en eventuele overlast voor rechtstreekse omwonenden gekeken.

Pingpongtafel

Het creëren van de speelruimte zal zich ook niet beperken tot het grasveld aan de molen. “Het betonveld vlakbij zal ook voor een deel omgetoverd worden tot speel- en ontmoetingsruimte voor de ietwat oudere kinderen”, zegt schepen Marleen Merckaert (CD&V). “Het idee is om een pingpongtafel, een hinkelspel op de grond en een badmintonnet dat kan opgeborgen worden, te voorzien. We bekijken ook nog de mogelijkheid voor het aanleggen van een petanquebaan, al dan niet op het grasveld, en het vernieuwen van de netten van de goals.”

Enkele dagen na de plaatsing van de nieuwe toestellen werd door buurtbewoners vastgesteld dat er vernielingen plaatsvonden. “Buurtbewoners hebben gemeld dat er een groep van een tiental jongeren naar deze speeltuin waren getrokken”, gaat Merckaert verder. “Ze maakten veel lawaai en lieten afval achter over de hele speeltuin. De nabije bewoners konden ons ook vertellen dat ze de nieuwe speeltuigen meteen hadden uitgetest, maar niet op een respectvolle manier. Ook de borden met maatregelen in verband met corona moesten eraan geloven. We hopen momenteel op het oplettend oog van bewoners, maar ook toezicht van de politie is niet uitgesloten.”