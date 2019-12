Jeanne, Nestor en Anselme kregen elk een fruitmand omdat ze trouwste aanwezigen waren op de vergaderingen van Okra Trefpunt Galmaarden Marc Colpaert

17 december 2019

12u10 4

Jeanne Plas, Nestor Deleu en Anselme Paternoster kregen in de zaal Willem Tell een lekkere fruitmand mee naar huis. Dit als beloning omdat ze het meest aanwezig waren op de vergaderingen van Okra Trefpunt Galmaarden. Tijdens de laatste vergadering van Okra Trefpunt Galmaarden van dit jaar werden drie leden eventjes in de kijker gezet. “Wij houden bij wie naar elke vergadering van Okra komt en dus stelden wij dit jaar vast dat we drie leden hebben die allemaal 25 keer aanwezig waren op 35 vergaderingen en dat verdiende een geschenkje”, aldus secretaris Willy Noerens. Dus kregen Jeanne, Nestor en Anselme elk een goed gevulde fruitmand als geschenk.