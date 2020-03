Jean-Paul Bellemans, een trouwe bloedgever, kreeg een fles wijn na zijn 100 ste bloedgift

Volgende keer op 28 mei een duo-vlucht in een paraglider te winnen Marc Colpaert

28 februari 2020

Nieuwe donoren zijn steeds welkom vanaf 18 jaar

Nadat hij voor de 100 ste keer een bloedgift had gegeven kreeg Jean-Paul Bellemans(62) uit Vollezele uit handen van voorzitter Christian Demeulder een fles wijn mee naar huis. Nadat zijn vrouw Laurette van start ging als bloedgever in Tollembeek, ging hij eens mee en had dadelijk de smaak te pakken. “Je helpt er andere mensen mee, dus waarom niet. Ik ging altijd samen met mijn vrouw die ondertussen ook al bijna 100 bloedgiften achter de rug heeft. Ik hoop nog zeker enkele jaren verder te doen als de gezondheid het toelaat”, aldus Jean-Paul. “Zulke mensen zijn natuurlijk een zege voor onze vereniging, hopelijk mag hij nog lang bloed komen geven”, besluit voorzitter Demeulder. Tijdens de volgende bloedafname op donderdag 28 mei kan een deelnemer aan de bloedafname een gratis duo-vlucht in een paraglider winnen.