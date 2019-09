Inwoners mogen hun gedacht zeggen over hoe het verder moet met hun gemeente Marc Colpaert

03 september 2019

15u02 0

In de loop van deze maand worden er enkele gespreksavonden georganiseerd waar de ‘gewone’ man zijn gedacht mag zeggen over hoe de toekomst van Galmaarden er moet uitzien. Uit deze informatie zal het bestuur, binnen de budgettaire mogelijkheden, weloverwogen keuzes kunnen maken in het meerjarenplan. “In het voorjaar van 2020 zullen we een inwonerspanel trachten op te richten, dit is een groep inwoners waaraan drie tot vier keer per jaar vragen worden gesteld over onderwerpen die spelen binnen onze gemeente”, legt burgemeester Patrick Decat(CD&V) uit

De nieuwe CD&V-bestuursploeg wil meer inzetten op een nieuwe participatieve aanpak en dit dadelijk doortrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Als bestuur vinden ze het belangrijk dat ook de inwoners meedenken en meebouwen aan het Galmaarden van morgen. “Daarom zijn we in juli al gestart met het burgerparticipatieproject ‘Zeg het eens’. Via verschillende kanalen konden kinderen, sportievelingen of senioren al hun mening geven over wat beter kan in onze gemeente. Dit gaan we nu deze maand uitbreiden met enkele gespreksavonden”, vertelde Lesley Vermeir, Deskundige communicatie van de gemeente Galmaarden. Eind september nodigen ze de inwoners graag uit op één van hun participatieavonden. Per participatieavond worden er drie thema’s besproken. De eerste avond gaat door in Tollembeek op woensdag 25 september in de zaal Willem Tell, met als thema’s: Natuur, milieu & energie - Ruimte & infrastructuur - Wonen & Woonomgeving. De volgende avond gaat door in het Baljuwhuis op donderdag 26 september. Hier komen volgende thema’s aan bod: Cultuur & vrije tijd - Onderwijs & vorming - Welzijn. Maandag 30 september gaat de laatste participatieavond door in het sportcomplex van SKO Vollezele, met als thema’s: Mobiliteit - Dienstverlening - Ondernemen & werken. Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de inwoner een mening kan geven over alle thema’s. “Onze inwoners krijgen op deze manier de kans om aan de voorbereiding van het meerjarenplan mee te werken. Inwoners kunnen zich voor één of meerdere gespreksavonden inschrijven via inschrijvingsformulieren aan het loket van het gemeentehuis, van het Sociaal Huis en van de bibliotheek. Ze kunnen zich ook via de gemeentelijke website inschrijven en dat voor 19 september.

Maar daar stopt het niet. “In het voorjaar van 2020 zullen we vragenrondes houden om het meerjarenplan te evalueren. Daarnaast zullen we ook een inwonerspanel trachten op te richten, dit is een groep van inwoners waaraan drie tot vier keer per jaar vragen worden gesteld over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. Ze zullen als het ware onze adviseurs zijn. Zo komen we ook de meningen en adviezen te weten van de ‘stille’ meerderheid in onze gemeente. We werken hiervoor samen met een extern onderzoek- en adviesbureau”, besluit de burgemeester.