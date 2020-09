Inwoners Galmaarden krijgen corona-waardebon in de brievenbus Amber Gys

16 september 2020

14u13 1 Galmaarden Ieder gezin in Galmaarden ontvangt in de week van 14 september een waardebon om lokale handelaars te steunen met een begeleidende brief. Deze waardenbonnen worden door personeelsleden van het lokaal bestuur bedeeld.

Op 2 juni heeft de gemeenteraad van Galmaarden beslist om enkele ondersteunende maatregelen in te voeren voor inwoners én handelaars van de gemeente naar aanleiding van de coronacrisis. Een van die maatregelen is om elke inwoner een waardebon van vijf euro toe te kennen om te gebruiken bij lokale handelaars. Op deze manier wordt er in totaal 45.000 euro extra geïnvesteerd in de lokale economie.

Elk gezin ontvangt deze week nog de waardebon met begeleidende brief. In elke enveloppe zit ook een overzicht van de deelnemende handelaars. Handelaars kunnen zich nog steeds aanmelden om deel te nemen aan het systeem via de website van de gemeente. In de supermarkten zijn deze bons uitzonderlijk niet geldig, dat besliste de gemeenteraad omdat zij hun deuren nooit hebben moeten sluiten tijdens de lockdown.