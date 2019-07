Internationaal publiek vertoeft dagje op de Bosberg: "Zo'n toestanden? Dit zie je nergens” Michiel Elinckx

07 juli 2019

10u10 0 Galmaarden De Bosberg was niet alleen de grote trekpleister voor de Vlaamse wielerfans, ook uit het buitenland was er heel wat interesse om op de kasseiheuvel plaats te vatten.

Van Nederlanders tot Britten: op de Bosberg stond een internationaal publiek. Zelfs twee Australiërs, Dan en Simon, namen plaats achter de dranghekken. “Wij zijn op rondtrip doorheen Europa”, vertelt Dan. “Gisteren verkenden we de befaamde kasseien van Roubaix, nadien reden we door naar de Vlaamse Ardennen. Het is de eerste keer dat we de Tour de France zien passeren, dus het is een ongelooflijk moment.”

Van Down Under naar Galmaarden: het is een lange reis. Maar daar hebben beide Australiërs het voor over. “Zo’n toestanden? Dat zie je nergens. Wij zijn grote wielerliefhebbers en gaan ieder jaar naar de Tour Down Under, een grote wielerwedstrijd in Australië. De sfeer is telkens super, maar in niets te vergelijken met de Bosberg. Als je ziet hoeveel volk hier staat... Het is ongelooflijk. Voor wie we supporteren? Richie Porte. Hij is onze man. Normaal volgen we iedere rit van de Tour, om 2 uur ‘s nachts in Australië. Nu zijn we er gewoon live bij. We kunnen het amper geloven.”

7 uur op Bosberg

Naast de buitenlanders waren er natuurlijk ook de koersliefhebbers uit Vlaanderen. Om 7 uur namen de eerste supporters plaats aan de top van Bosberg. Marc Baetens en zijn vrienden waren de allereersten. “Je moet er iets voor over hebben”, vertelt Marc. “Toen we hier aankwamen, was er letterlijk geen kat. We konden rustig ons plaatsje uitkiezen en de stoeltjes plaatsen. De Tour de France door België? Dan komt niet vaak voor, dus je moet ervan genieten. Het zonnetje is van de partij, we kunnen rustig genieten van een drankje en een hapje. Héérlijke zaterdagnamiddag.”