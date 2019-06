In de Congobergstraat en de Damstraat is er op zondag geen doorgaand verkeer mogelijk Marc Colpaert

13 juni 2019

12u16 3

Wegens de triatlon ‘Challenge Geraardsbergen’ zal er op zondag 16 juni tussen 11 en 17 uur geen verkeer mogelijk zijn in de Congobergstraat in Vollezele en de Damstraat in Galmaarden. Ook in tal van andere straten is het verboden te parkeren of stil te staan. Op zondag fietsen de deelnemers van de triatlon ‘Challenge Geraardsbergen’, ook door enkele straten over het grondgebied van Galmaarden. Er is éénrichtingsverkeer in volgende straten: Geraardsbergsestraat, de Kapellestraat, Ninoofsesteenweg en een deel van de Hoogstraat. Verder mag men niet parkeren of stilstaan in de Waterschaapstraat en de Repingestraat. In de Damstraat en de Congobergstraat is op zondag alle verkeer verboden. De gemeente vraagt aan de bewoners van deze straten om hun wagen best buiten de vermelde straten te plaatsen.