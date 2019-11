ILvA wil gele zakken vervangen door container Marc Colpaert

01 november 2019

17u53 4 Galmaarden ILvA wil de afvalberg kleiner maken en stelt voor om vanaf 2021 de gele zakken te vervangen door een container.

De afvalberg is groot en de verwerking ervan is erg duur. De afgelopen 10 jaar heeft ILvA het afvaltarief niet aangepast, terwijl de kostprijs voor de afvalverwerking in die periode fors is gestegen. Hierdoor moeten de gemeenten in verhouding steeds meer bijleggen, bovenop wat de inwoners betalen aan stickers en zakken. De inwoners betalen via de gemeentebelasting dus mee, maar worden niet gesensibiliseerd om minder afval te hebben. Goede sorteerders worden steeds minder beloond en daarom kiest ILvA voor de invoering van ‘diftar’, waarbij je betaalt per kilogram restfractie en GFT, en niet voor een algemene prijsverhoging, waarbij de zakken en stickers voor iedereen duurder zouden worden. Telkens men een container zal komen ledigen, zal de persoon in kwestie al minstens 0,25 euro betalen, een forfaitaire aanbiedingskost en daarnaast ook nog eens het afval per kilogram dat zich in de container bevindt. Wie naar het containerpark gaat, zal vanaf 2021 niet 0,05 euro, maar 0,075 euro betalen voor de eerste 2.000 kg.