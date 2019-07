Huurder dumpt hele hoop inboedel op een weide Marc Colpaert

30 juli 2019

17u57 9 Galmaarden Philip Bogemans (82) uit Vollezele verschoot nog geen klein beetje toen hij op een van zijn weiden een groot stort ontdekte. Een persoon (A.D.) die de weide huurde, had namelijk over een afstand van 30 meter heel wat huisraad op die weide gedumpt. Philip stapte naar de politie en wilt dat het afval zo vlug mogelijk verdwijnt.

Toen Philip enkele dagen geleden naar een van zijn weiden trok, vond hij een grote hoop afval in een hoekje op meer dan 100 meter van een veldbaan. “Wij verhuren deze weide aan een persoon die af en toe huizen leegmaakt, maar om nu de hele huisraad zoals stoelen, zetels, frigo’s, een tv en zelfs een badkuip zomaar op onze grond te komen dumpen, dat is er toch wel heel zwaar over”, zegt Philip boos. Hij trok ondertussen al naar de politie om klacht neer te leggen. Volgens de huurder van het weiland heeft hij niets verkeerd gedaan. “Ik heb daadwerkelijk een huis moeten leeghalen en wist geen andere plaats dan die spullen voorlopig te dumpen op deze weide die ik huur, ik heb dus niets illegaals gedaan. Het was mijn bedoeling om hier eerst alles te sorteren en het nadien naar het containerpark te brengen”, zegt hij. De vervuiler krijgt nu van de politie enkele dagen de tijd om al het afval op te ruimen en naar het containerpark te brengen.