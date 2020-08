Hoeverestaurant van De Okkernoot afgelast door stijgende coronacijfers Amber Gys

11 augustus 2020

De Okkernoot gelast het jaarlijkse hoeverestaurant van 29 augustus dit jaar af door het stijgende aantal coronabesmettingen. Ook het alternatief - de meeneem barbecue - kunnen ze niet laten doorgaan. Een belangrijke bron van inkomsten valt daardoor weg voor De Okkernoot. “Het is met spijt in ons hart, maar dit is echt noodzakelijk”, klinkt het bij de organisatoren. “Jouw steun is erg belangrijk voor onze bewoners, maak een gigantisch verschil en help ons deze zomer met een gift. De opbrengst gaat naar de verbouwing van ons inclusief project ‘station van Herne’.”

Meer informatie via www.de-okkernoot.be/bbq