Hobbyclub aan de slag voor Jongdementie Vlaanderen Marc Colpaert

27 juni 2019

10u41 3

De Galmaardse hobbyclub is de laatste weken aan het breien geslagen voor de vereniging Jongdementie Vlaanderen. Een tiental dames komen wekelijks samen in de Parochiezaal van Galmaarden om te breien, wat te babbelen en een taartje te eten. Ghislaine Van den Haute, in de volksmond beter gekend als ‘madame Van Holen’, is al vele jaren voorzitster en hoopt dit nog een tijdje te blijven, ook al wordt ze binnen enkele dagen 93 jaar jong. “Ze loopt nog rond als een jong veulen, dat is niet normaal”, zeggen haar vriendinnen. Naast veel plezier maken, mekaar helpen als er iemand een probleem heeft met het breien, werken ze af en toe ook eens voor het goede doel. “Zo werd ons gevraagd om lapjes te breien voor de vereniging Jongdementie Vlaanderen, wat we dan ook met veel plezier gedaan hebben”, vertelde voorzitster Ghislaine ons.