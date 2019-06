Het Kermiscomité van Tollembeek was gul met waardebons Marc Colpaert

Het Kermiscomité van Tollembeek organiseerde in mei drie dolle kermisdagen met tal van wedstrijden en nu werden heel wat prijzen uitgedeeld aan een twintigtal personen. Wie tijdens het kermisweekend een bezoekje bracht aan de barbecue of eens binnen liep in de zaal Willem Tell kon deelnemen aan verschillende wedstrijden. In een lokaal van Zonnelied in Tollembeek werden nu de winnaars bekend gemaakt. Ze kregen tal van waardebons van verschillende handelaars uit de buurt zoals van Electro Timmermans uit Herne, Aveve uit Tollembeek en Belectron uit Galmaarden. Enkele winnaars kwamen hun prijs afhalen in Zonnelied. Dat waren: Patricia Brisaert, Ludo Chrispeels, Alberic Verhulst, Tielemans Jean, Pilip Walravens, Kathy Tresignie, Beatrice Couche, Kevin Van Caeleberg, William Cuvelier, Irene Van Reepingen, Alain Segers, Daan De Rijck, Kevin Windels, Anita Lambreght, De Oude Pastorij en café Amen en Uit. Allemaal kregen ze hun waardebon of een ander geschenkje mee naar huis.