Het bewijs is geleverd er zijn steenmarters in de Flieterkouter Marc Colpaert

27 juni 2019

10u57 8

Een bewoner uit de Zeuningenstraat, op enkele meters van de Flieterkouter in Tollembeek, vond een dode steenmarter langs de kant van de weg. Het beestje werd waarschijnlijk aangereden door een wagen en verloor wat bloed uit de mond. Ongeveer drie maanden geleden brachten wij nog het verhaal dat steenmarters de bekabeling van sommige wagens stuk beet in de Flieterkouter in Tollembeek. De wagens van Eddy Massart en Marc Van Der Taelen beiden uit de Flieterkouter, kregen toen ongewenst bezoek. Want - volgens hun garagist - hadden steenmarters enkele kabels doorgebeten en beschadigden de isolatie in de motorkap. Gevolg: honderden euro’s schade per wagen. Sommige mensen konden het verhaal toen moeilijk geloven, steenmarters in een woonwijk met een honderdtal woningen, is dat wel mogelijk? Vandaag is het door de dood van deze steenmarter duidelijk bewezen, deze beestjes zitten ook in de Flieterkouter. Of tenminste er zit er nu eentje minder.