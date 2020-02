Het bestuur deelde deurmatten uit aan hun leden

Marc Colpaert

18 februari 2020

Om hun naamsverandering van KVLV Tollembeek naar Ferm Tollembeek stevig in de kijker te zetten kregen alle leden van deze vereniging een deurmat met de nieuwe naam ‘Ferm’ erop. Het bestuur van Ferm nodigde haar leden uit voor een gezellig samenzijn in de Parochiezaal van Tollembeek. De ongeveer 100 leden werden er verwend met onder meer enkele sneetjes rozijnenbrood met beleg en een tas koffie. Tevens was er die dag een lezing over ‘Oud worden is een gave’ en bij het vertrek kregen alle leden een mooie deurmat mee naar huis. Op deze manier wilde de vereniging de naamsverandering naar Ferm Tollembeek extra in de kijker zetten.