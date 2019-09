Heel wat volk voor Bart en John Terra Marc Colpaert

25 september 2019

Afgelopen weekend liep de zaal Willem Tell vol met meer dan 300 mensen voor de benefiet van de vereniging Samen Helpen. Zanger Bart Declercq en John Terra mochten het publiek muzikaal verwennen. Meer dan 25 jaar geleden werd de vereniging Samen Helpen opgestart in Galmaarden. De bedoeling was en is nog steeds, om mensen met kanker uit Galmaarden, Tollembeek of Vollezele financieel te helpen. Voorzitter Roger De Nauw was meer dan tevreden na de benefiet. “De zaal zat bomvol en er stonden zelfs nog mensen recht, die geen vrije stoel meer vonden. Wij vroegen dit jaar aan John Terra om naar Tollembeek te komen en dat was heel lang geleden, maar ook zanger Bart was een voltreffer. Leuk detail was ook dat drie jonge mensen zich spontaan kwamen aanmelden om die avond mee te komen werken”, vertelde Roger. De opbrengst van deze benefietavond gaat naar de kankerpatiënten van Galmaarden.