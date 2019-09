Heel wat kinderen samen met Wout van D5R op de foto Marc Colpaert

30 september 2019

11u03 3

Heel wat meisjes en jongens kwamen naar de zaal De Notelaar in Vollezele om er een glimp op te vangen van Wout een bekend gezicht uit de televisieserie D5R. Op de startdag van de KLJ Galmaarden in Vollezele pakten ze uit met een verrassing van formaat. Niemand minder dan Wout van het Ketnet programma D5R kwam even langs voor een meet & greet. Iedereen mocht even bij Wout langsgaan voor een korte babbel, kreeg een foto met handtekening van Wout en mocht nadien met hem nog eens op de foto. Op zondag was het officieel KLJ Yesket part 2!, het tweede KLJ-jaar van deze afdeling werd ingezet met tal van activiteiten. Van 13 tot 17 uur waren jongens en meisjes van het 1 ste leerjaar tot het 5 de middelbaar welkom, ter hoogte van de zaal De Notelaar in Vollezele. Op het programma die dag stonden een hele namiddag spelletjes spelen.