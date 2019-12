Heel wat deelnemers voor de vierde warmathon van ACP Marc Colpaert

26 december 2019

Meer dan 60 sportievelingen liepen vanuit Vollezele richting de atletiekpiste in Gooik voor de vierde warmathon van ACP. De atletiekclub ACP uit Gooik organiseerde al voor de vierde keer hun warmathon - lopen voor het goede doel - vanuit Galmaarden naar Gooik. Ook dit jaar liepen heel wat deelnemers van Galmaarden naar Gooik voor het goede doel, namelijk G-sport en dit jaar specifiek voor ACP-atleet Brent Van Der Kelen. Deze laatste heeft begin dit jaar een ernstig ongeval gehad. Ze wilden hem hierbij een financieel steuntje geven, zodat hij zeker kan blijven sporten in de toekomst. Dus vertrokken er heel wat deelnemers ter hoogte van het sportplein in Galmaarden, het voetbalveld van Vollezele(foto) en het centrum van Oetingen, om dan samen naar de atletiekpiste in Strijland te lopen. Voor de allerkleinsten, de G-atleten en iedereen die dit wilde bestond de mogelijkheid om een klein toertje op straat te lopen vanaf school ‘De Oester’ in Strijland. Na het lopen mochten de deelnemers hun dorst lessen en een hapje eten in het gezellig ACP-wintercafe.