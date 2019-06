Heel wat belangstelling voor Hapje Tapje en de meiboomplanting Marc Colpaert

Heel wat mensen trokken op vrijdagavond naar het centrum van Galmaarden voor de start van het kermisweekend. Om extra volk naar de kermis te brengen organiseerden de verenigingen De Galmeraden en Ergoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele, die dag een Hapje Tapje in combinatie met een meiboomplanting. Op het Marktplein stonden tal van standje met eten en drinken en dat was blijkbaar een schot in de roos, want overal was het drummen om een plaatsje te bemachtigen onder de vele tentjes. Iedereen was er welkom om te genieten van een echte Vlaamse dorpskermis met een gin en wijn bar, cocktails, sangria en foodtrucks. Ook al waaide er een hevige wind toch werd door de chiro Albatros de meiboom geplant in de vroegere fontein, die sinds enkele jaren gebruikt wordt als bloembak. Voor de muzikale ondersteuning zorgden de mannen van het dweilorkest d’hopmaten uit Herne. Als afsluiter was er nog een optreden van de covergroep Lady and the Caveman.