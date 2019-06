Hapje Tapje en een meiboom planten in het centrum Marc Colpaert

De verenigingen De Galmeraden en Ergoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele organiseren op vrijdag 7 juni een Hapje Tapje in combinatie met een meiboomplanting. Die dag vanaf 19 uur is er heel wat te beleven op het Marktplein in Galmaarden. Iedereen is er welkom om te genieten van een echte Vlaamse dorpskermis met gin en wijn bar, cocktails, sangria en foodtrucks. Tevens zal er een stoet gevormd worden vanaf het sociaal huis met dragers van de Europese-, Belgische-, Vlaamse- en Galmaardse vlag. Annabelle geeft ondertussen op het Marktplein een zumba les. Om 21 uur is het dan tijd voor het planten van de meiboom op het Marktplein, met een optreden van het dweilorkest d’hopmaten. Gevolgd door een optreden van de covergroep Lady and the Caveman om 22.30 uur. Dit alles met de medewerking van heel wat Galmaardse verenigingen, lokale handelaars en foorkramers en met de logistieke steun van het Gemeentebestuur.