Groen vraagt meer bossen in het Pajottenland Marc Colpaert

09 augustus 2019

14u02 3

De partij Groen Pajottenland stelt voor om 20 procent meer bos aan te planten in het Pajottenland, wat zoveel is als 45 m² bos extra per inwoner. Uit cijfers van het kadaster uit 2011 blijkt dat slechts gemiddeld 5,2 procent van de grondoppervlakte bebost is in het Pajottenland.

Exacte cijfers over bebossing zijn in Vlaanderen moeilijk te vinden. Uit alle gegevens blijkt echter steeds dat het Pajottenland zeer weinig bebost is, zo ook uit de meest recente boskaart op basis van het kadaster (2011). “Door de cijfers van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal samen te tellen komen we op amper 5 procent bos in het Pajottenland, tegenover meer dan 11 procent gemiddeld voor Vlaanderen en Vlaams-Brabant”, zegt Alwin Loeckx van Groen. Pepingen scoort het best met 6,9 procent, Galmaarden iets minder met 5,5 procent, Gooik slechter dan het gemiddelde met 4,2 procent en Herne hangt aan de staart met slechts 2,7 procent.

Streekpartij Groen Pajottenland stelt voor om de bebossing van het Pajottenland in een eerste stap minimaal uit te breiden van 5 procent naar 6 procent bos. Concreet is er momenteel 1.175 hectare bos in het Pajottenland, verspreid over de 7 gemeenten, en pleit Groen voor 227 hectare bijkomend bos in de regio. Uitgedrukt per inwoner komt dat neer op 45 m² bos extra of zowat 10 bosbomen per Pajot. “We stellen bewust een eerder beperkte, maar haalbare uitbreiding voor om nadien stapje per stapje verder te kunnen bebossen”, aldus Loeckx. Het Pajottenland kent een aantal mooie bossen die verder uitgebreid kunnen worden tot meer robuuste bossen zoals Ter Rijst, Gaasbeek en bossen rond de Kesterheide in Gooik en in de Markvallei van Galmaarden.

