Griezelen en genieten van de Dag van het Brabants trekpaard Drie dagen leute en plezier in het centrum van Vollezele Marc Colpaert

16 oktober 2019

14u35 4 Galmaarden Het comité Vollezele Leeft orginiseert komend weekend al haar dertiende halloweenfeesten, op zondag gevolgd door de Dag van het Brabants trekpaard. Nieuw dit jaar is de seniorennamiddag op zaterdag met gratis koffie en mattentaart.

Jaarlijks komen enkele duizenden bezoekers naar het dorpsplein van Vollezele voor deze feesten. Ze gaan al van start op vrijdag 18 oktober met enkele optredens van Jens, Bram & Lennert in een grote tent op het Oudstrijdersplein. Op zaterdagnamiddag is er dit jaar geen jogging van Viva Villezjiel voorzien, maar in de plaats wordt er een seniorennamiddag georganiseerd. Het evenement met gratis koffie, mattentaart en een optreden van de Doorbrekers loopt van 14.30 uur tot 17 uur. Een half uurtje later gaat de halloweenwandeling van start van op de parking van de Okay. Nadien is er nog een optreden van Tim & Jim.

Dag van het Brabants Trekpaard

Op zondag gaat de negende editie van de Dag van het Brabants Trekpaard van start met onder meer een wedstrijd voor Brabantse Trekpaarden en het provinciaal kampioenschap voor de verkiezing van het veulen van Vlaams-Brabant. Het museum van het Brabants trekpaard is voor de gelegenheid op zondag van 10 tot 17 uur open. Er is kinderanimatie zoals het vliegend tapijt, een demonstratie van garnaalvissers, een rommelmarkt en een groot aanbod van standjes met streekproducten. Ook de steltenlopers van Merchtem en het dweilorkest D’Hopmaten komen de boel opvrolijken. Op zondag is er de gekende Brillantworp om 18 uur en als afsluiter is er om 20 uur een vuurwerk. Meer info vind je op: www.vollezeleleeft.eu