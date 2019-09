Gregory was de beste bij de Pauwstaartvissers Marc Colpaert

25 september 2019

11u59 6

Gregory De Mulder was de winnaar van de Sensas Games op de visvijver van de Pauwstaartvissers uit Vollezele. Niet minder dan 60 personen gingen van start in deze Sensas Games rond de visvijver in de Congobergstraat op de grens van Vollezele en Waarbeke. Gregory De Mulder was de beste, Niels Goossens behaalde zilver en Gunter De Smet werd de verdienstelijke derde. De 30 personen die in de finale geraakten mochten kiezen uit een prijzenpot van 5.000 euro aan prijzen in natura. De vissers hadden geluk met het weer want pas nadat de wedstrijd was afgelopen begon het te regenen.