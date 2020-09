Goed rapport voor Arne Marit in Baby Giro Erik Vandeweyer

07 september 2020

09u11 0 Galmaarden Arne Marit heeft er een uitstekende Giro d’ Italia voor beloften opzitten. De Vollezelenaar beleefde er een heel sterke week. Met een derde, een vijfde, een zevende en een achtste plaats in de rituitslagen oogt het palmares bijzonder fraai. Voor het eerst in zijn carrière werkte Marit een meerdaagse van dit niveau af.

Hoewel de eindbalans positief oogt, blijft Arne Marit niet blind voor de werkpunten. “Het was de mooiste rittenwedstrijd die ik al meemaakte. Tegelijkertijd heb ik ferm afgezien. Zeker de laatste twee dagen was het bijzonder zwaar. De Mortirolo kende ik van bij de profs. Daar wordt die col voorgesteld als een echte gigant. Nu heb ik zelf kunnen ervaren wat het betekent om die reus te bedwingen.”

In de eerste koersdagen kon Arne Marit wel meespelen met de grote jongens. Toen traden de sprinters meer op de voorgrond. Vier keer haalde ik de top tien. Die cijfers mogen bij mijn debuut gezien worden. Het is alleen jammer dat ik de hoofdvogel niet heb kunnen afschieten. Anderzijds kan ik terugblikken op een constante achtdaagse. Het niveau van de Baby Giro was bijzonder hoog. Twee weken geleden was ik nog actief in de Ronde van Polen U23. De Ronde van Italië was toch nog van een ander kaliber. Ik heb me vier keer kunnen mengen in de sprintersdebatten, maar vooraleer het tot een sprint komt, moet er vaak behoorlijk geklommen worden. Dat was nieuw voor mij.”

Ook voor Lotto-Soudal U23 werd het een positieve ervaring. Arne Marit bevestigt. “Ploegmaat Henri Vandenabeele werd tweede in de eindstand. Nooit eerder stond er een landgenoot op het podium van de Baby Giro. Dit was een unicum. Waar het kon, heb ik hem geholpen, al was mijn inbreng op dat vlak eerder bescheiden. Henri mag fier zijn op zijn prestatie.”

Corona was in Italië niet echt een item voor Arne Marit. “Alle regels werden prima nageleefd. De ploegen logeerden verspreid, wat de veiligheid verhoogde. Er was publiek aanwezig. Aan de finish was het zelfs behoorlijk druk, maar toch verliep alles zeer gedisciplineerd. Social distancing was geen probleem. Iedereen droeg het mondmasker correct.

Woensdag start Arne Marit voor de tweede keer in een Poolse rittenwedstrijd. Vier dagen lang jaagt hij er de zege na.