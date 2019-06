Gezocht: mensen met beperking die zich in nieuw bobslee-avontuur willen smijten Marc Colpaert

21 juni 2019

13u25 3 Galmaarden Geert Vanvaerenbergh(53) uit Galmaarden, de initiatiefnemer achter het allereerste vrouwelijk Belgisch bobsleeteam, is op zoek naar mensen met een beperking om met een nieuwe bobsleeploeg van start te gaan.

Vanvaerenbergh wil volgende maand van start gaan met de selectie van kandidaten om een nieuwe bobsleeploeg uit te bouwen. Hij ging als allereerste ooit in ons land van start met een succesvolle vrouwelijke bobsleeploeg.

De sportfanaat gooit het nu over een iets andere boeg. “Deze keer ben ik op zoek naar mensen — zowel mannen als vrouwen — met een beperking om een nieuwe bobsleeploeg te vormen. Niet iedereen komt natuurlijk in aanmerking, want je moet goed kunnen lopen en de nodige kracht hebben. Dit project wordt in samenwerking met de KU Leuven georganiseerd”, aldus Vanvaerenbergh. De bobsleeman kan hierbij ook al op bekende steun rekenen: zo schaart gewezen triatleet Marc Herremans zich alvast achter het initiatief.