Georges is die lelijke, niet afgewerkte muur meer dan beu Marc Colpaert

08 augustus 2019

16u23 4

Georges Olemans(76) uit Tollembeek is niet te spreken over een niet afgewerkte muur aan de zijkant van zijn woning. Bijna twee jaar geleden werd er naast zijn woning een oud huisje afgebroken, sindsdien staat de muur er onafgewerkt bij. Er werd wel al een laag isolatiemateriaal geplaatst als bescherming. De gemeente kent het probleem en is van plan om de grond te verkopen, al gaan ze nu wel eens bekijken of er niets kan gedaan worden aan de muur van Georges.

Toen enkele jaren geleden Georges samen met zijn vrouw Noëlla hun huis kochten stond er nog een oude woning pal naast hun nieuw gebouw. Enkele maanden later werd het oude huis door een aannemer afgebroken. “Toen het huis afgebroken was bleef de muur er onafgewerkt achter. De gemeente eigenaar van de grond liet ondertussen als extra bescherming een laag isolatiemateriaal aanbrengen op de vrijgekomen muur. Maar dat is niet voldoende, daarbij het trekt op niets zo een half afgewerkte muur”, zegt Georges ons. Omdat de muur niet degelijk afgewerkt is zorgde dit al voor een vochtprobleem in het gebouw, waar in totaal drie gezinnen woonachtig zijn. “Door deze slechte afwerking en dus minder goede isolatie hebben wij een verlies van warmte in onze woning en enkele losse elementen zorgen voor de nodige geluidsoverlast, als het een beetje waait. Wij hopen dan ook dat de gemeente dringend werk gaat maken om deze muur af te werken zoals het hoort. Ondertussen wordt het isolatiemateriaal meer en meer vernield wanneer de mensen van de gemeente het gras komen maaien”,aldus een ontevreden Georges.

Burgemeester Patrick Decat(CD&V) is ondertussen op de hoogte van dit probleem. “Wij gaan naar de toekomst toe dit stukje grond naast de woning van Georges verkopen. Aangezien dit nog enige tijd kan in beslag nemen, gaan we toch eens bekijken of we een oplossing vinden voor het probleem van de onafgewerkte muur.”

Meer over Georges Olemans