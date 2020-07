Gemeenteraadslid Henk Goegebuer (GB.G) niet opgezet met verkoop vierkanthoeve aan bouwpromotor Amber Gys

06 juli 2020

17u41 0 Galmaarden Gemeenteraadslid van Galmaarden, Henk Goegebuer (GB.G), is alles behalve tevreden met de werkwijze van de gemeente. Zo wil het gemeentebestuur van Galmaarden een vierkantshoeve verkopen aan een gekende bouwpromotor uit de streek om er plaats te maken voor een nieuw project. Volgens burgemeester Patrick Decat (CD&V) verloopt alles steeds volgens de correcte procedure.

Henk Goegebuer is oppositie-gemeenteraadslid voor bij de partij Gemeentebelangen Galmaarden (GB.B). “Er was mij ter kennis gebracht dat een leegstaande vierkanthoeve in het centrum van Tollembeek volledig zou worden afgebroken om plaats te maken voor een bouwpromotor-project”, vertelt Goegebuer. “Dit project is niet in overeenstemming met een door de gemeente zelf aangevraagde bouwmeesterscan die zoveel mogelijk behoud van ons landschappelijk erfgoed promoot. Bovendien heeft de gemeente nooit enig concreet werk gemaakt van een RUP voor het centrum van Tollembeek.”

Geen advies van GECORO

Goegebuer bracht deze situatie ter sprake op de vorige gemeenteraad van 2 juni. “Daar vertelden ze me dat het college dit zou voorleggen aan de GECORO (De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). “Om deze zaak onder de aandacht te houden, maakte ik ook een bezwaarschrift over aan de gemeente. Plots stelde ik vast op de gemeenteraad van 30 juni dat het college dit project weerhield had en het agendapunt gewijzigd was naar ‘wijziging rooilijn’.”

Volgens het oppositieraadslid werd de beslissing dus al genomen zonder het advies van de GECORO af te wachten. “Op deze manier is de gemeente opnieuw tegemoetgekomen aan een gekende bouwpromotor uit de streek. Dit is een sterk voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.” Op de laatste gemeenteraad werd de wijziging van de rooilijn door CD&V en NV-A goedgekeurd.

Geen erfgoed

Burgemeester van Galmaarden, Patrick Decat (CD&V), benadrukt dat ze alle dossiers correct behandelen. “Het is geen vierkantshoeve maar wel een schuur met aanpalende nieuwbouw”, verduidelijkt Decat. “Het gebouw staat ook niet op de lijst van onroerend erfgoed en is ook niet opgenomen als hoeve in het structuurplan van de gemeente. De bouwmeesterscan werd geëvalueerd en wordt momenteel onderzocht door de GECORO om hier hun advies over te geven.”

Het punt op de agenda van de gemeenteraad ‘wijziging rooilijn’ wordt enkel officieel goedgekeurd door het college als het dossier effectief is goedgekeurd. “Door deze beslissing zullen we op de Hernestraat een parking kunnen realiseren voor de bewoners en een nieuw voetpad. Op de Schoolstraat bevindt zich momenteel een gevaarlijke betonweg. Daar zullen we dankzij de wijziging van de rooilijn een voetpad kunnen aanleggen om de veiligheid van de kinderen te garanderen.”