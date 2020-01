Gemeenteraadsleden mogen tot 600 euro aan IT-materiaal kopen Marc Colpaert

03 januari 2020



De gemeente Galmaarden heeft beslist dat haar gemeenteraadsleden IT-materiaal mogen aankopen voor een totaal bedrag van 600 euro. Ze moeten hun aankopen wel kunnen staven met het voorleggen van de nodige facturen voor aankoop van een computer, een printer of ander materiaal.

Vroeger kregen alle gemeenteraadsleden de maandelijkse dagorde van de gemeenteraad, aangevuld met de nodige informatie, op papier via de postbode. Sinds kort gaat dit steeds meer digitaal, want computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. “Vandaag is het zo dat gemeenteraadsleden zo goed als alle informatie met betrekking tot de gemeenteraad digitaal krijgen aangeleverd”, zegt schepen Ludo Van Paepegem(CD&V). Daarom ook dat de gemeente besliste om voor de gemeenteraadsleden een ICT-onkostenvergoeding in het leven te roepen. “Gedurende de hele legislatuur, dus tot 2025, mogen de gemeenteraadsleden elk jaar voor 100 euro aan ICT-onkosten indienen, of éénmalig een bedrag spenderen van 600 euro, bijvoorbeeld voor de aankoop van een computer of ander materiaal, dat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taak als gemeenteraadslid”, verduidelijkt de schepen. De gemeenteraadsleden krijgen daarnaast ook nog een bruto vergoeding van ongeveer 200 euro per gemeenteraad.