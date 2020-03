Gemeenteraad alleen met gemeenteraadsleden en in het Baljuwhuis Marc Colpaert

27 maart 2020

14u21 3 Galmaarden De gemeenteraad van eind maart zal doorgaan in het Baljuwhuis en er mogen geen bezoekers naartoe komen.

Normaal moest op dinsdag 31 maart de volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn doorgaan in het gemeentehuis van Galmaarden. Maar door de coronatoestanden is die lichtjes aangepast en gaat die dus door in besloten kring. “Uitzonderlijk vindt de vergadering plaats in besloten zitting en in de grote zaal van het Baljuwhuis, daar is er meer ruimte om de gemeenteraadsleden verder van elkaar te laten plaatsnemen. Er wordt dus ook geen publiek toegelaten in de grote zaal. Dit alles werd beslist als gevolg van de federale overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus”, liet burgemeester Patrick Decat (CD&V) ons weten.