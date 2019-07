Gemeenten zetten smaakbelevingsdorpen op... tijdens passage van de Tour Michiel Elinckx

04 juli 2019

14u45 5 Galmaarden Op zaterdag 6 juli zullen er in de gemeenten Galmaarden, Herne, Lennik en Roosdaal tijdelijke smaakbelevingsdorpen te vinden zijn. Samen met het provinciebestuur willen de gemeente streekproducten in de kijker zetten.

Zaterdag 6 juli trekt de Tourkaravaan door een stukje het Pajottenland. Op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant werkten vier gemeenten samen een project uit rond streekproducten om alle supporters een extra beleving te bieden. “We vieren de komst van de Tour met het opzetten van smaakbelevingsdorpen”, zegt Ludo Persoons (CD&V). “Daar koppelen we het sportieve gebeuren van het voorbijrijdende peloton aan het smakelijke van streekeigen producten.”

Megatapijt

Via allerlei proef- en koopstandjes kunnen bezoekers de prestatie van hun wielerhelden combineren met de ontdekking van onder meer lokale bieren, confituren, confiserie, charcuterie en honing. Meteen wordt de doortocht van de Tour de France ook aangegrepen om de streek rond Brussel toeristisch verder op de kaart te zetten. “We stellen een reuzegrote druiventros en een megatapijt met promo voor het provinciale wandelaanbod in de regio op in het landschap. Als ze door de opnamehelikopter in beeld worden gebracht, kunnen ze zo de wereld rondgaan”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.