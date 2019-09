Gemeente verwijdert grafzerken en gedenktekens van begraafplaats in Tollembeek Michiel Elinckx

27 september 2019

15u56 0 Galmaarden Een deel van de grafzerken op de Tollembeekse begraafplaats wordt binnenkort verwijderd.

Het gaat over de grafzerken die in park II liggen. De vergunning voor de graven is verstreken en met het oog op een duurzame inrichting van de begraafplaats worden de zerken verwijderd. De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd gedurende de periode van 15 oktober tot en met 15 november 2020. Na deze termijn zullen de aanwezige grafzerken en gedenktekens door de gemeentelijke diensten worden verwijderd.