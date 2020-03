Gemeente vernieuwd grachten op Hollestraat om waterhinder op straat te voorkomen Amber Gys

19 maart 2020

18u43 5 Galmaarden In Galmaarden worden enkele grachten schoongemaakt en vernieuwd om wateroverlast op straat te voorkomen. De technische dienst is al enkele weken druk bezig met het schoonmaken van de grachten langs de wegen.

De gemeente is momenteel bezig met het gedeelte tussen de straat en wegdek te nivelleren. Schepen voor Openbare Werken Ludo Persoons (CD&V) vindt het een dringende vernieuwing. “Wij plaatsen bijkomend nieuwe kopmuren en afwateringsstroken om te voorkomen dat het water op de straat blijft staan. Dit was nodig op de Heirbaan en de Hoogstraat.” Door het schoonmaken van de grachten (verwijderen slib) moet dit zorgen voor een betere afwatering en netheid van die wegen. Privé- en perceelsgrachten moeten wel door de eigenaars worden onderhouden. “Dit werk zal over meerdere jaren worden gespreid en in de toekomst in een gedigitaliseerd grachtenplan worden gegoten om duidelijk te maken welke gracht wanneer werd gereinigd. Al deze werken gebeuren door onze mensen van de technische dienst. Ik wil hen dan ook al bedanken voor het reeds geleverde werk”, vult Persoons aan.