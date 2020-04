Gemeente informeert alle bewoners via fysiek én digitaal infoblad Amber Gys

02 april 2020

18u42 2 Galmaarden Alle inwoners van Galmaarden ontvingen donderdagmiddag een infoblad ‘Samen’ in de brievenbus om ze te informeren over de huidige maatregelen.

Het gaat over een 2e editie van het infoblad ‘Samen tegen Corona’. Hiermee wil de gemeente iedereen informeren over de coronamaatregelen, ook wie niet online actief is. Voor hen zetten ze een speciaal corona-infonummer 054 89 04 41 in de kijker. “Het gaat in totaal om bijna 4.000 bedeelde exemplaren. Zo informeren we ook inwoners die niet ‘digitaal’ zijn en die onze website of Facebookpagina niet (kunnen) opvolgen. Mensen met een beperkt sociaal netwerk, kunnen hier terecht met concrete vragen, bezorgdheden of voor hulpvragen”, laat de gemeente weten.

In deze uitgave vat de gemeente alle relevante maatregelen samen en wordt een overzicht gegeven van de dienstverlening, alsook een overzicht van de maatregelen die getroffen worden voor de heropening van het recyclagepark in Galmaarden.Er werd ook gezorgd voor een overzicht van de afgelaste evenementen.

Vrijwilligers

Met dit infoblad roept Galmaarden de inwoners extra op om ook de zorgnood bij familie, vrienden of buren te melden via het speciaal corona-infonummer: 054 89 04 41 of via corona@galmaarden.be. “Zo’n 35 Galmaardenaren hebben zich ondertussen ook al geregistreerd als vrijwilliger en staan klaar om hun medemens te helpen.We roepen onze inwoners ook extra op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun gezond verstand te gebruiken.”

Deze snelle huis-aan-huiscommunicatie realiseerden ze dankzij de bereidwillige medewerking van enkele vrijwilligers, verenigingen en gemeenteraadsleden. De digitale versie van het infoblad vind je op de website.