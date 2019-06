Gemeente gaat geen schoolkinderen meer ophalen met de autobus Marc Colpaert

26 juni 2019



Vanaf volgend schooljaar gaat de gemeente Galmaarden geen schoolkinderen meer ophalen tijdens de ochtend of avond met hun schoolbussen. Dit was financieel niet meer haalbaar en het aantal kinderen daalde ook fors de laatste jaren. In de Vrije basisschool Sint-Catharinacollege in Galmaarden werd de schoolbus al een tijdje afgeschaft en werken ze met carpoolen en dat lukt vrij aardig.

Schepen Marleen Merckaert(CD&V) kwam aan de gemeenteraadsleden uitleggen dat er vanaf september geen schoolkinderen meer zullen opgehaald worden in de ochtend of avond. De drie chauffeurs blijven wel op post om de schoolkinderen te vervoeren naar de zwemles of voor een pedagogische uitstap. “Onze drie chauffeurs kregen dit schooljaar ook al andere taken te verwerken, zoals kleine onderhoudswerken in de scholen, of de tuin mee onderhouden. Omdat ze nu geen kinderen meer moeten ophalen en terug naar huis brengen, komt er heel wat tijd vrij om andere dingen te doen”, vertelde Marleen Merckaert. En dat is blijkbaar nodig want er is steeds meer werk rond de scholen. “Wij hebben in De Knipoog en in de gemeenteschool van Galmaarden een grote groene speelplaats rond de nieuwe gebouwen en daar kruipt nogal wat uren onderhoud in”, aldus de schepen.

De laatste jaren was het aantal schoolkinderen gedaald van 53 leerlingen per rit in 2015, naar 29 leerlingen per rit vandaag, het was dan ook financieel niet meer haalbaar om deze dienstverlening te blijven uitvoeren. De ouders worden nog deze week hiervan in kennis gesteld.

In het Sint-Catharinacollege, een kleine vrije school in Galmaarden, hebben ze de busdienst al sinds dit schooljaar afgeschaft. “De reden was te weinig kinderen en te duur, maar wij zijn overgeschakeld op een carpool-systeem en dat loopt nu vrij aardig”, vertelde directeur Anja Van Eesbeek.