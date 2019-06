Gemeente beslist om slechts één motorcross per jaar toe te laten Marc Colpaert

06 juni 2019

15u24 5 Galmaarden De gemeente Galmaarden heeft beslist om per jaar nog maximaal één motorcross op hun grondgebied toe te laten. Het was gemeenteraadslid Henk Goegebuer (GB.G/PRO) uit Tollembeek die tijdens een vorige gemeenteraad van oordeel was dat een motorcross niet echt meer van deze tijd is.

“Uiteraard zullen de fanatieke sportliefhebbers, die meestal van buiten Galmaarden afkomstig zijn, hier bewust partij voor kiezen, maar gelet op het adagio ‘verander de wereld, begin bij uzelf’, denkt onze partij GB.G/PRO dat dit op ons landelijk grondgebied niet langer kan, of minstens aan zeer strenge voorwaarden dient onderworpen te worden. De meerderheid is voor deze lawaaierige en sterk vervuilende sport zeker geen vragende partij en het is aan het beleid hier het juiste gevolg aan te geven. Ik ben dan uitermate blij dat de gemeente mij volgt”, zegt Goegebuer.

Op de jongste gemeenteraad werd beslist om een gemeentelijke politieverordening inzake het organiseren van motorcrosswedstrijden op het grondgebied in te voeren. Het komt hierop neer dat er per jaar slechts één wedstrijd meer zal toegelaten worden.