Gemeente bereidt steunmaatregelen voor naar aanleiding van COVID-19, over de politieke partijgrenzen heen Amber Gys

08 mei 2020

14u47 0 Galmaarden Het gemeentebestuur van Galmaarden heeft, over de partijgrenzen heen, heel wat steunmaatregelen kunnen uitwerken voor alle inwoners. Voor de nieuwe maatregelen wordt een budget van 100.000 euro vrijgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen en alle gemeenteraadsfracties in Galmaarden (CD&V, N-VA, Vlaams Belang en de Gemeentebelangen Galmaarden) doen hun uiterste best om er voor alle inwoners te zijn tijdens deze moeilijke periode. Daarom nam het gemeente- en OCMW-bestuur de voorbije weken al heel wat maatregelen. “Wij communiceren goed naar onze bevolking en hebben ook een vrijwilligerspunt in het leven te roepen om hulpbehoevenden in kaart te brengen en te helpen”, aldus burgemeester Patrick Decat (CD&V).

Op dit ogenblik worden de geleverde inspanningen al geschat op 140.000 euro. Toch willen alle politieke fracties gezamenlijk een realistisch actieplan opstellen om iedereen een extra duwtje in de rug te geven. Hiervoor wil de werkgroep nogmaals een budget van 100.000 euro vrijmaken voor nieuwe maatregelen. Zo willen ze onder andere de inwoners een waardebon overhandigen om later in te wisselen bij lokale handelaars.

Bedankingsmoment

Ook wordt er nagedacht over de steun aan verenigingen. Men wil de subsidies aan verenigingen die activiteiten verloren zagen gaan vrijwaren, de annulerings- en reservatiekosten voor zaalhuur aan verenigingen kwijtschelden én forfaitaire kosten voor infrastructuur aan verenigingen gedeeltelijk kwijtschelden. “Er zal in 2021 een bedankingsmoment worden georganiseerd voor alle vrijwilligers, zorginstellingen en zorgverleners die in deze zware tijden het beste van zichzelf geven”, sluit Decat af.

Het actieplan wordt tijdens de volgende gemeenteraad in juni voorgelegd aan de gemeenteraad. De maatregelen zullen gespreid over 2020 in voege treden, rekening houdende met de duur van de opgelegde federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.