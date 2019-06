Geert en Nadia schenken 1.350 euro aan 'Vrienden der Blinden' Marc Colpaert

04 juni 2019

Geert Vanvaerenbergh en zijn vrouw Nadia Anezar uit Galmaarden schonken een cheque van 1.350 euro aan de vereniging ‘Vrienden der Blinden, afdeling Koksijde. Nadia is dit jaar 50 jaar geworden, reden genoeg om een feestje te organiseren. “Daarnaast waren we tevens 20 jaar getrouwd, dus we gingen dadelijk voor een dubbel feestje”, vertelde Geert. Ze vroegen aan hun gasten om geen geschenken mee te brengen naar het feest, maar liever een financiële gift te doen. “Wij hebben nadien alle briefjes geteld en kwamen aan een bedrag van 1.350 euro. Dit bedrag gaan we nu schenken aan de vereniging ‘Vrienden der Blinden’ uit Koksijde”, vertelde Nadia en Geert. De vereniging ‘Vrienden der Blinden’ is een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in Koksijde, meer informatie op www.vriendenderblinden.be.