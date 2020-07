Geen Superkindjesdag, wel drie bubbelnamiddagen Amber Gys

24 juli 2020

13u49 0 Galmaarden Als alternatief voor de Superkindjesdag organiseert de jeugddienst van Galmaarden een alternatief. Er worden op het einde van de zomervakantie drie bubbelnamiddagen georganiseerd.

Superkindjesdag, de afsluiter van de zomervakantie, zal dit jaar door de huidige omstandigheden niet kunnen doorgaan. Elk evenement dat georganiseerd wordt, moet een Covid Event Scan te ondergaan. Hierdoor krijg je inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. “De Covid Event Scan van de Superkindjesdag kleurde rood, waardoor de gemeente samen met de jeugddienst op zoek is gegaan naar een veilig alternatief om de jongeren toch nog een leuk einde van de zomervakantie te bezorgen”, aldus schepen Marleen Merckaert (CD&V).

Bubbelnamiddagen

De jeugddienst van Galmaarden organiseert daarom dit jaar drie bubbelnamiddagen. “Deze gaan door op donderdag 20 augustus op het sportcomplex van Galmaarden, maandag 24 augustus op het sportcomplex van Tollembeek en donderdag 27 augustus op het sportcomplex van Vollezele”, zegt Isabelle De Gauquier van de jeugddienst. Van 13.30 tot 16.30 uur organiseren we verschillende leuke activiteiten zoals een springkasteel, knutselen en spelletjes voor kinderen geboren tussen 1 januari 2008 en 1 juni 2017.”

De jeugddienst voorziet enkele begeleiders die alles in goede en veilige banen leiden. Inschrijven is verplicht en kan door een e-mail te sturen naar jeugd@galmaarden.be met contactpersoon, adres, telefoonnummer en de geboortedatum van het kind. De kinderen moeten er snel bij zijn, want eens de bubbel volzet is, is het te laat.